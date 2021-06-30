Наприкінці червня середня вартість бензину А-92 в країні зросла на 24 коп і становила 28,72 грн/л. На 37 коп здорожчав бензин А-95 і коштував 29,68 грн/л. Вартість дизельного палива (ДП) також підскочила на 44 коп – до 28,17 грн/л.

Під кінець місяця на АЗС WOG і ОККО дизельне паливо здорожчало до 29,23 грн/л. А от Shell знизив вартість бензину А-92 до 29,99 грн/л, хоча підняв ціну на ДП до 29,19 грн/л.

На станціях Укрнафти ціни на А-92 зросли до 28 грн/л, на А-95 і дизпаливо – до 29 і 28 грн/л. Також переважно на дизельне пальне підвищили ціни мережі AMIC, KLO, Паралель, Автотранс, Укр-Петроль, Рур груп, УГД, BVS.

Днями Міністерство економіки теж підвищило середню вартість бензину в Україні на 0,1%. Пальне здорожчало на 2 копійки, тому тепер його ціна становить 25,84 грн за літр проти 25,82 грн, як було раніше. А от вартість дизельного пального в Україні зросла на 0,6% – до 22,23 грн за літр.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що підвищення Міністерством економіки середньої вартості на пальне відкриває можливість для подальшого зростання цін на бензин та дизель.

– Враховуючи запроваджені урядом граничні торговельні націнки, вартість бензину А-95 не повинна перевищувати 30,84 грн, а дизпалива – 29,23 грн. Тобто, ціни у липні можуть зрости більш ніж на гривню. Крім того, у липні розпочинаються жнива, сезон відпусток, коли люди активно подорожують. Все це підвищуватиме попит на пальне, – зазначає він.

Олександр Хмелевський запевняє: хоча 28 червня нафта марки Brent впала на світових ринках на 2%, про зміну тенденції говорити рано. Оскільки не виключено, що незабаром вона відновить зростання.

Тож економіст заспокоює, що поки що такі коливання не вплинуть на вартість пального в Україні.