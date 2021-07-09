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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар упал в цене, евро поднялся: курс валют в Украине 9 июля 2021

гроші, деньги

Курс валют в Украине обновился — доллар подешевел, а евро вырос в цене. По состоянию на 9 июля стоимость доллара в Национальном банке Украины составляет 27,28 грн — это на одну копейку дешевле, чем в предыдущий день.

Евро 9 июля подорожал на две копейки, и его курс составляет 32,31 грн за единицу. На 4 коп снизилась стоимость польского злотого, российский рубль также подешевел — на 4 коп.

Курс валют НБУ на 9 июля 2021

  • $1 — 27,28 грн;
  • €1 — 32,31 грн;
  • 1 польский злотый — 7,1 грн;
  • 10 российских рублей — 3,63 грн.

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Курс доллара в июле не претерпит значительных колебаний, говорят эксперты. Летом обычно наблюдается тенденция к укреплению гривны. По прогнозам, в июле стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 27,0-27,5 грн.

По словам экономиста Александра Хмелевского, второй месяц лета будет довольно спокойным для валютного рынка. Усилить девальвацию гривны сможет отток инвестиций, а также дефицит внешнеторгового баланса. Подробнее, каким будет курс доллара в июле, читайте в материале.

Читайте: Когда остановится падение курса доллара и стоит сейчас покупать валюту

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