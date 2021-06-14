27 гривен за доллар — рекордное падение американской валюты в этом году. Причин снижения курса доллара несколько. Первая и основная — на мировых рынках рекордно подорожали украинские экспортные товары. Прежде всего металл, руда и агропродукция. Это и привело к укреплению гривны и падению курсу доллара в Украине.

Однако в то же время это привело к инфляции, рекордной в Украине. Не самая лучшая ситуация и в США. Там инфляция — самая высокая за 13 лет. Потому неудивительно, что это привело к падению курса доллара в Украине.

Дошло до разговоров об обесценивании этой валюты. А известный американский миллиардер и инвестор Рэй Далио даже заговорил о возможной замене доллара на денежном Олимпе.

Но кто осмелится пошатнуть его позиции? Больше всего шансов потеснить доллар с ринга — у китайского юаня и его цифрового аналога.

Поднебесная уже готовит его к свободному обороту. А за последний год юань демонстрирует активный рост и собирает вокруг себя целый пул стран, желающих отказаться от доллара. Также Пекин разрабатывает новые сверхсекретные технологии, чтобы сделать более привлекательной свою будущую цифровую валюту.

Помочь Китаю сбросить доллар с первых позиций готова и Россия. Президент Путин даже намекнул, что нефтяные компании мира могут отказаться от расчетов в американской валюте.

Тем более что Россия уже давно сокращает долю доллара в своих резервах и во внешней торговле. Но аналитики говорят, что все это из-за санкций Вашингтона и больше похоже на шантаж.

Также конкурентом доллару может стать биткоин. Его уже как официальную валюту признали в Сальвадоре. Там биткоин собираются майнить на энергии вулкана.

Падение курса доллара может негативно повлиять на экономику Украины. И похоже на то, что такая ситуация будет сохраняться все лето. Эксперты предполагают, что уже осенью доллар, вероятно, отыграет свои позиции.

Если же хотите обезопасить себя от разочарований, можно хранить сбережения в швейцарских франках и норвежских кронах. Эти валюты — самые стабильные в этом году. А также не стоит забывать о золоте — вечной альтернативе доллару.

Но списывать американскую валюту рано. Эксперты уверены, что он еще долго будет оставаться на вершине.

Курс валют

На 14 июня Национальный банк Украины установил курс доллара 27,04 грн/1$. Также в цене упали евро и польский злотый.