Курс валют в Україні оновився – долар здешевшав, а євро зросло в ціні. Станом на 9 липня вартість долара в Національному банку України становить 27,28 грн – це на одну копійку дешевше, ніж у попередній день.

Євро 9 липня подорожчало на дві копійки, і його курс становить 32,31 грн за одиницю. На 4 коп знизилася вартість польського злотого, російський рубль також здешевшав – на 4 коп.

Курс валют НБУ на 9 липня 2021 року

$1 – 27,28 грн;

€1 – 32,31 грн;

1 польський злотий – 7,1 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Курс долара у липні не зазнає значних коливань, кажуть експерти. Літом зазвичай спостерігається тенденція до зміцнення гривні. За прогнозами, у липні вартість долара коливатиметься у діапазоні 27,0-27,5 грн.

За словами економіста Олександра Хмелевського, другий місяць літа є доволі спокійним для валютного ринку. Посилити девальвацію гривні зможе відтік інвестицій, а також дефіцит зовнішньо-торговельного балансу. Більше про курс долара в липні читайте у матеріалі.

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