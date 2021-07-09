Украина с начала 2020-2021 маркетингового года и по состоянию на 9 июля экспортировала 518 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,4 раза меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

По данным информационного портала агропромышленного комплекса Украины, к настоящему времени экспортировано 178 тыс. тонн пшеницы (в 14 раз больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021); 333 тыс. тонн кукурузы (в 2 раза больше); 2,5 тыс. тонн муки (в 1,8 раза меньше). Ячмень по состоянию на начало июля Украина еще не экспортировала.

Согласно предварительным данным Минагрополитики, Украина в этом маркетинговом году экспортировала 44,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 21,3% меньше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы период сократился на 18,9% — до 16,44 млн тонн, кукурузы – на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменя – на 17,1%, до 4,21 млн тонн, муки — в 2,6 раза, до 0,126 млн тонн.

Согласно данным Министерства аграрной политики, Украина в 2020 году экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США.