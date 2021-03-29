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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Украина сократила экспорт зерновых культур — Минэкономики

Украина снизила темпы экспорта зерна и по состоянию на 29 марта вывезла 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

зерно

Из этого количества страна экспортировала 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 4,08 млн тонн ячменя.

— На сегодня наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур… Мы прогнозируем, что темп выровняется, — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Однако, по его словам, сейчас никаких рисков касательно наличия пшеницы и кукурузы на украинском рынке нет.

Падение ВВП Украины

За последний год Украина показала не самые плохие экономические показатели.

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Прогнозировалось падение ВВП Украины на уровне 7,7%, однако он сократился всего на 4%.

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Источник: Минагрополитики

Фото: Pixabay

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