Україна з початку 2020-2021 маркетингового року і станом на 9 липня експортувала 518 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що у 2,4 раза менше, ніж на аналогічну дату попереднього року.

За даними інформаційного порталу агропромислового комплексу України, до теперішнього часу експортовано 178 тис. тонн пшениці (у 14 разів більше в порівнянні з аналогічною датою 2020/2021); 333 тис. тонн кукурудзи (удвічі більше); 2,5 тис. тонн борошна (в 1,8 раза менше). Ячмінь за станом на початок липня Україна ще не експортувала.

Згідно з попередніми даними Мінагрополітики, Україна у цьому маркетинговому році експортувала 44,63 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 21,3% менше, ніж торік. Експорт пшениці період скоротився на 18,9% – до 16,44 млн тонн, кукурудзи – на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменю – на 17,1%, до 4,21 млн тонн, борошна – у 2,6 раза, до 0,126 млн тонн.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики, Україна у 2020 році експортувала 56,72 млн тонн зернових і зернобобових культур. Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером у світі після США.