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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Гривна немного подешевела: курс валют на 14 июля

курс валют

Нацбанк Украины установил новые курсы валют на 14 июля. Американский доллар и евро слегка подорожали относительно гривны

В частности, курс установленный НБУ, составляет 27,32/1$.

Подробнее о курсе валют по состоянию на 14 июля 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.

Европейская валюта 14 июля подорожала на три копейки и ее цена составила 32,37/1€.

Кроме этого, по отношению к гривне также немного подорожал российский рубль, но при этом продолжил снижение польский злотый.

Курс валют

Курс валют в Украине от НБУ на 14.07:

  • $1 – 27,32 грн;
  • €1 – 32,37 грн;
  • 1 польский злотый – 7,08 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

В июле серьезных колебаний курса ожидать не стоит, поскольку в период отпусков гривна в основном укрепляется.

Соответствующий прогноз сделал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, во втором месяце лета гривна будет находиться в коридоре 27,0-27,5/1$.

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