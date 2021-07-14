Нацбанк Украины установил новые курсы валют на 14 июля. Американский доллар и евро слегка подорожали относительно гривны

В частности, курс установленный НБУ, составляет 27,32/1$.

Подробнее о курсе валют по состоянию на 14 июля 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.

Европейская валюта 14 июля подорожала на три копейки и ее цена составила 32,37/1€.

Кроме этого, по отношению к гривне также немного подорожал российский рубль, но при этом продолжил снижение польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.07:

$1 – 27,32 грн;

€1 – 32,37 грн;

1 польский злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

В июле серьезных колебаний курса ожидать не стоит, поскольку в период отпусков гривна в основном укрепляется.

Соответствующий прогноз сделал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, во втором месяце лета гривна будет находиться в коридоре 27,0-27,5/1$.