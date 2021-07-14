Нацбанк України встановив нові курси валют на 14 липня. Американський долар і євро трохи подорожчали щодо гривні
Зокрема, курс встановлений НБУ, становить 27,32/1$.
Детальніше про курс валют станом на 14 липня 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Європейська валюта 14 липня подорожчала на три копійки і її ціна склала 32,37/1€.
Крім цього, відносно гривні також трохи подорожчав російський рубль, але при цьому продовжив дешевшати польський злотий.
Курс валют в Україні від НБУ на 14.07:
- $1 – 27,32 грн;
- €1 – 32,37 грн;
- 1 польський злотий – 7,08 грн;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
У липні серйозних коливань курсу очікувати не варто, оскільки в період відпусток гривня в основному зміцнюється.
Відповідний прогноз зробив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.
За його словами, у другому місяці літа гривня буде перебувати в коридорі 27,0-27,5 / 1 $.