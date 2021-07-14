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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Гривня трохи подешевшала: курс валют на 14 липня

курс валют

Нацбанк України встановив нові курси валют на 14 липня. Американський долар і євро трохи подорожчали щодо гривні

Зокрема, курс встановлений НБУ, становить 27,32/1$.

Детальніше про курс валют станом на 14 липня 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Європейська валюта 14 липня подорожчала на три копійки і її ціна склала 32,37/1€.

Крім цього, відносно гривні також трохи подорожчав російський рубль, але при цьому продовжив дешевшати польський злотий.

Курс валют

Курс валют в Україні від НБУ на 14.07:

  • $1 – 27,32 грн;
  • €1 – 32,37 грн;
  • 1 польський злотий – 7,08 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

У липні серйозних коливань курсу очікувати не варто, оскільки в період відпусток гривня в основному зміцнюється.

Відповідний прогноз зробив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, у другому місяці літа гривня буде перебувати в коридорі 27,0-27,5 / 1 $.

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