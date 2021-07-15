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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

В Украине планируют почти вдвое уменьшить налоги для игорного бизнеса

Гральний бізнес

Верховная Рада 252 голосами приняла за основу законопроект №2713-д, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Речь идет об уменьшении налогов почти вдвое, что создаст условия для вывода из тени сферы азартных игр в Украине.

В документе предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и проведения лотерей, в размере 10%.

Владельцы игорного бизнеса также будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Еще один стимул для легализации бизнеса — обложение налогом на доходы физических лиц и военным сбором только крупных выигрышей (более восьми минимальных зарплат).

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Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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