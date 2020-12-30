Что ждет игорный бизнес в 2021 году

После легализации азартных игр в Украине прошло чуть больше полугода, однако за это время рынок так и не запустили. Тем временем, операторы игорной индустрии с волнением и интересом ждут итогов обсуждений парламентских поправок в закон, регулирующий их бизнес.

Пока депутаты исследуют законопроект, а комиссия по азартным играм рапортует о готовности к лицензированию, эксперты сделали несколько прогнозов касательно будущего азартной индустрии в стране.

Как развивается онлайн гемблинг

По мнению аналитиков Ua1, онлайн-казино Украины готовы к лицензированию и работе на условиях, предложенных в законодательстве. Большинство из них связывают с 2021 годом надежды на укрупнение бизнеса в легальном поле.

Однако законы, допускающие различные трактовки и высокий порог входа на рынок могут помешать лицензионным операторам быстро выйти в пределы окупаемости. Поэтому на данный момент парламентарии заняты обсуждением поправок к закону об азартных играх, которые призваны сделать индустрию развлечений выгоднее для бизнеса и государства.

Карточные игры – еще одна «головная боль» законодателей. Пока они решают, является ли спортом покер на деньги, бюджет государства рискует потерять неплохую часть доходов. Неудивительно, ведь представители некоторых игорных заведений признаются, что не планируют в ближайшей перспективе связываться с этим спорным видом развлечений.

Букмекеры же пока относительно спокойны: ставки на спорт пользуются спросом среди граждан Украины, а проблемы с налогообложением и законодательством сводятся к высокому порогу входа в бизнес. Чтобы избежать перехода лицензионных операторов в тень, правительство планирует ввести налоговые каникулы на 2-4 года. Поможет ли эта мера? На этот счет имеются разные мнения.

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Слово закону

Согласно действующему с августа 2020 года закону об азартных играх, гемблинг-компаниям вменяется в обязанность:

ежегодная оплата лицензий в размере от $200 тыс. до $2 млн;

отчисления за выигрыш – 18% от суммы;

плата в тройном размере за каждый игровой автомат.

Международный опыт показывает: внедрение налога на выигрыш всегда заставляет игроков переходить на другие гемблинг-платформы. В случае Украины – нелегальные. Это ударит по законным операторам, которые, к тому же вынуждены платить наивысшую в Европе ставку за лицензию.

Эксперты опасаются, что единственное послабление – налоговые каникулы – не спасет положение. Поэтому призывают как можно раньше принять поправки к закону об азартных играх, которые внесены рабочей группой под руководством депутатов Слуги народа. Новые положения должны отменить налоговые каникулы, сбор за автоматы и снизить стоимость лицензий.

Ближайшие перспективы

Специалисты рейтинговых и обзорных агентств считают, что украинский гемблинг-рынок вполне может стать «меккой» для любителей азартных игр из стран бывшего СССР. Для этого в стране уже сейчас создаются все условия: предпринимаются реальные действия по улучшению транспортной инфраструктуры, а также производятся вложения в туристическую отрасль.

По мнению экспертов H2 Gambling Capital, Украина может заработать в будущем году до 32 млн. евро от продажи лицензий и налогообложения игорных операторов. При этом, после принятия поправок к основному закону об азартных играх, эта сумма может увеличиться до €96 млн. Бесспорно, такая сумма серьезно усилит государственный бюджет.

Однако все эти прогнозы могут осуществиться только при условии окончательного запуска лицензирования игорного бизнеса. Глава комиссии по азартным играм Иван Рудий заявляет, что старт процессу будет дан еще в декабре 2020 года. Если так и случится, украинский бюджет уже к началу 2021 года получит существенную прибавку.