Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

В Україні планують майже вдвічі зменшити податки для грального бізнесу

Гральний бізнес

Верховна Рада 252 голосами прийняла за основу законопроект №2713-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Йдеться про зменшення податків майже вдвічі, що створить умови для виведення з тіні сфери азартних ігор в Україні.

У документі пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей, в розмірі 10%.

Власники грального бізнесу також будуть сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Ще один стимул для легалізації бізнесу – обкладання податком на доходи фізичних осіб та військовим збором лише великих виграшів (більше восьми мінімальних зарплат).

Читайте
Що чекає гральний бізнес у 2021 році

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка