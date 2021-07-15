В Україні планують майже вдвічі зменшити податки для грального бізнесу

Верховна Рада 252 голосами прийняла за основу законопроект №2713-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Йдеться про зменшення податків майже вдвічі, що створить умови для виведення з тіні сфери азартних ігор в Україні.

У документі пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей, в розмірі 10%.

Власники грального бізнесу також будуть сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Ще один стимул для легалізації бізнесу – обкладання податком на доходи фізичних осіб та військовим збором лише великих виграшів (більше восьми мінімальних зарплат).