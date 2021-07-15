Евро резко подешевел, доллар стабилен: курс валют на 15 июля

Гривна укрепилась относительно основных валют, согласно курсу, установленному Нацбанком Украины на четверг, 15 июля.
Американский доллар за день подешевел на 2 копейки и стоит сегодня 27,30/1$.
Европейская валюта потеряла сразу 13 копеек. Если вчера ее курс составлял 32,37/1€, то сегодня уже 32,24/1€.
Польский злотый по отношению к гривне продолжает дешеветь, а курс российского рубля замер на месте.
Курс валют в Украине от НБУ на 15.07:
- $1 — 27,30 грн;
- €1 — 32,24 грн;
- 1 польский злотый — 7,05 грн;
- 10 российских рублей — 3,68 грн.
Эксперты считают, что в июле не следует ожидать значительных колебаний валютного курса из-за сезона отпусков, который обычно характеризуется укреплением гривны.
Финансисты прогнозируют, что до конца месяца курс доллара будет в пределах 27,0-27,5/$1.