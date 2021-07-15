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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Евро резко подешевел, доллар стабилен: курс валют на 15 июля

Курс валют

Гривна укрепилась относительно основных валют, согласно курсу, установленному Нацбанком Украины на четверг, 15 июля.

Американский доллар за день подешевел на 2 копейки и стоит сегодня 27,30/1$.

Европейская валюта потеряла сразу 13 копеек. Если вчера ее курс составлял 32,37/1€, то сегодня уже 32,24/1€.

Польский злотый по отношению к гривне продолжает дешеветь, а курс российского рубля замер на месте.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.07:

  • $1 — 27,30 грн;
  • €1 — 32,24 грн;
  • 1 польский злотый — 7,05 грн;
  • 10 российских рублей — 3,68 грн.

Курс валют на 15 липня 2021

Эксперты считают, что в июле не следует ожидать значительных колебаний валютного курса из-за сезона отпусков, который обычно характеризуется укреплением гривны.

Финансисты прогнозируют, что до конца месяца курс доллара будет в пределах 27,0-27,5/$1.

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