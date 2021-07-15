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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Євро різко здешевшав, долар стабільний: курс валют на 15 липня

Курс валют

Гривня зміцнилася щодо основних валют, згідно з курсом, встановленим Нацбанком України на четвер, 15 липня.

Американський долар за день здешевшав на 2 копійки і коштує сьогодні 27,30/1$.

Європейська валюта втратила відразу 13 копійок. Якщо вчора її курс становив 32,37/1€, то сьогодні вже 32,24/1€.

Польський злотий щодо гривні продовжує дешевшати, а курс російського рубля завмер на місці.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.07:

  • $1 – 27,30 грн;
  • €1 – 32,24 грн;
  • 1 польський злотий – 7,05 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Курс валют на 15 липня 2021

Експерти вважають, що у липні не слід очікувати значних коливань валютного курсу через сезон відпусток, який зазвичай характеризується зміцненням гривні.

Фінансисти прогнозують, що до кінця місяця курс долара буде в межах 27,0-27,5/$1.

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