Президентской программой Доступная ипотека 7% воспользовались уже 584 украинских семей. Банки выдали кредиты на 496,4 млн грн.

Большая часть граждан (79,28%) пользуются ипотекой для покупки жилья на вторичном рынке. Дома на первичном рынке выбирает каждый двадцатый заемщик.

В общем заявления на участие в программе Доступная ипотека с начала ее запуска оформили 915 семей. Наибольшую популярность инициатива имеет в Киеве (34,1%) и области (29,8%).

Также пользуется спросом ипотека под 7% среди жителей Харьковской (6,3%), Львовской (5,7%) и Ровенской (4,1%) областей.

К государственной программе присоединилось 15 банков, в частности Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус, Кредобанк, ПриватБанк, Банк Альянс, ОТП Банк, Банк Львов и другие.

Программа Доступная ипотека запустилась в Украине с 1 марта. Ею могут воспользоваться граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, для покупки первого жилья.

Одним из обязательных условий является официальное трудоустройство, это касается как наемных лиц, так и предпринимателей. Ставка в год составит 7% от стоимости жилья.

Какие еще есть условия Доступной ипотеки и риски кредитования, читайте в материале.