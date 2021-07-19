Президентською програмою Доступна іпотека 7% скористалися уже 584 українські родини. Банки видали кредити на 496,4 млн грн.

Більша частина громадян (79,28%) користуються іпотекою для купівлі житла на вторинному ринку. Будинки на первинному ринку обирає кожен двадцятий позичальник.

Загалом заяви на участь у програмі Доступна іпотека з початку її запуску оформили 915 родин. Найбільшу популярність ініціатива має у Києві (34,1%) та області (29,8%).

Також має попит іпотека під 7% серед жителів Харківської (6,3%), Львівської (5,7%) та Рівненської (4,1%) областей.

До державної програми долучилося 15 банків, зокрема Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус, Кредобанк, ПриватБанк, Банк Альянс, ОТП Банк, Банк Львів та інші.

Програма Доступна іпотека запустилася в Україні з 1 березня. Нею можуть скористатися громадяни України, яким виповнилося 18 років, для купівлі першого житла.

Одною з обов’язкових умов є офіційне працевлаштування, це стосується як найманих осіб, так і підприємців. Ставка у рік становитиме 7% від вартості житла.

Більше про умови Доступної іпотеки та ризики кредитування читайте у матеріалі.