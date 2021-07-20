Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро дешевеют несколько дней подряд: курс валют 20 июля

гроші, бюджет, бабло

Национальный банк обновил курс доллара и евро. По состоянию на вторник, 20 июля, курс доллара составляет 27,21 грн — на 3 коп дешевле по сравнению с предыдущим днем.

Европейская валюта также упала в цене — курс евро сейчас составляет 32,03 грн. Это на 11 коп меньше, чем в понедельник, 19 июля.

Потерял позиции также польский злотый, упав в цене на 3 коп. Курс российского рубля в Украине также изменился — российская валюта подешевела на 3 коп.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 июля:

  • $1 — 27,21 грн;
  • €1 — 32,03 грн;
  • 1 польский злотый — 6,97 грн;
  • 10 российских рублей — 3,64 грн.

курс валют в Україні 20 липня

В июле курс американской валюты не претерпит значительных изменений. В течение месяца курс доллара в Украине составит в диапазоне 27,0-27,5 грн — такой прогноз озвучил эксперт Александр Хмелевский.

Такая тенденция связана с активным сезоном отпусков. Из-за этого уменьшается деловая активность и объемы валютных торгов.

Подробнее, каким будет курс доллара в июле в Украине читайте в материале.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка