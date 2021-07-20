Национальный банк обновил курс доллара и евро. По состоянию на вторник, 20 июля, курс доллара составляет 27,21 грн — на 3 коп дешевле по сравнению с предыдущим днем.

Европейская валюта также упала в цене — курс евро сейчас составляет 32,03 грн. Это на 11 коп меньше, чем в понедельник, 19 июля.

Потерял позиции также польский злотый, упав в цене на 3 коп. Курс российского рубля в Украине также изменился — российская валюта подешевела на 3 коп.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 июля:

$1 — 27,21 грн;

€1 — 32,03 грн;

1 польский злотый — 6,97 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

В июле курс американской валюты не претерпит значительных изменений. В течение месяца курс доллара в Украине составит в диапазоне 27,0-27,5 грн — такой прогноз озвучил эксперт Александр Хмелевский.

Такая тенденция связана с активным сезоном отпусков. Из-за этого уменьшается деловая активность и объемы валютных торгов.

Подробнее, каким будет курс доллара в июле в Украине читайте в материале.