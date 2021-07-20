Національний банк оновив курс долара та євро. Станом на вівторок, 20 липня, курс долара становить 27,21 грн – на 3 коп дешевше порівняно з попереднім днем.
Європейська валюта також впала в ціні – курс євро наразі становить 32,03 грн. Це на 11 коп менше, ніж у понеділок, 19 липня.
Втратив позиції також польський злотий, впавши в ціні на 3 коп. Курс російського рубля в Україні також змінився – російська валюта здешевшала на 3 коп.
Курс валют в Україні від НБУ на 20 липня:
- $1 – 27,21 грн;
- €1 – 32,03 грн;
- 1 польський злотий – 6,97 грн;
- 10 російських рублів – 3,64 грн.
В липні курс американської валюти не зазнає значних змін. Протягом місяця курс долара в Україні становитиме у діапазоні 27,0-27,5 грн – такий прогноз озвучив експерт Олександр Хмелевський.
Така тенденція пов’язана з активним сезоном відпусток. Через це зменшується ділова активність та обсяги валютних торгів.
Детальніше, яким буде курс долара в липні в Україні читайте у матеріалі.