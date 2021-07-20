Насиковский: DIM открыл офис в Израиле, в ближайших планах — Польша и Канада

Инвестиции в недвижимость всегда были и остаются наиболее понятным инструментом для вложения средств.

Фондовый рынок в Украине скорее отсутствует и не представляет интереса для неопытного инвестора, ставки по банковским депозитам и ОВГЗ также снижаются.

В течение 2020 рост цены на недвижимость по Киеву составило около 17%. А для тех, кто инвестирует на этапе начала строительства — доходность значительно выше. Стоит отметить стабильно высокой интерес к украинской недвижимости у инвесторов из Израиля, США, Канады, ОАЭ, Катара, Германии, Польши и других стран.

Для сравнения: недвижимость в Украине на 4-7% выше по доходности, чем, например, израильская. Именно поэтому DIM открыл офис в Израиле, а в ближайших планах — Польша и Канада.

Об этом рассказал управляющий партнер ГК DIM Александр Насиковский в интервью Forbes.

По его словам, отечественная недвижимость показывает стабильный рост даже без полноценной ипотеки.

Представители коммерческих банков озвучивают, что доля продаж квартир через ипотеку у застройщиков незначительна и не превышает 11% от общего количества по итогам последних нескольких лет.

Количество сделок по продаже квартир ежегодно растет, по мнению экспертов, недвижимость остается стабильным и надежным объектом инвестирования.

Продолжается рост интереса к первичной недвижимости — некоторые квартиры раскупаются в течение первых двух недель со старта продаж. Если еще год назад квартиры в классе комфорт стоили от $1000 за кв. м, то сейчас стартуют от $1300-1500 за кв. м.

В среднем стоимость квадратного метра увеличилась на 30%. Спрос на жилье не изменится даже после принятия закона 5600. Недвижимость — самая надежная и выгодная инвестиция в Украине.

Как отметил Александр Насиковский, DIM — это пространство для комфортной жизни, площадка для выгодных инвестиций, высокий сервис управляющей компании, архитектурные и дизайнерские решения, которые формируют новую культуру городской жизни.

С 2014 года от DIM: девять домов введено в эксплуатацию; пять проектов на разных этапах строительства; 890 тыс. кв. м в проектных портфелях компании; 1996 квартир построено; каждый пятый покупатель возвращается для повторной инвестиции.