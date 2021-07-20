Інвестиції в нерухомість завжди були і залишаються найбільш зрозумілим інструментом для вкладення коштів.

Фондовий ринок в Україні радше відсутній і не становить інтересу для недосвідченого інвестора, ставки по банківських депозитах і ОВДП також знижуються.

Протягом 2020 року зростання ціни на нерухомість по Києву склало близько 17%. А для тих, хто інвестує на етапі початку будівництва – прибутковість значно вище. Варто наголосити на стабільно високій цікавості до української нерухомості інвесторів з Ізраїлю, США, Канади, ОАЕ, Катару, Німеччини, Польщі та інших країн.

Для порівняння: нерухомість в Україні на 4–7% вища за дохідністю, ніж, наприклад, ізраїльська. Саме тому DIM відкрив офіс в Ізраїлі, а в найближчих планах – Польща і Канада.

Про це розповів керуючий партнер ГК DIM Олександр Насиковський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, вітчизняна нерухомість показує стабільне зростання навіть без повноцінної іпотеки.

Представники комерційних банків озвучують, що частка продажу квартир через іпотеку у забудовників незначна і не перевищує 11% від загальної кількості за підсумками останніх кількох років. Кількість угод із продажу квартир щороку зростає, на думку експертів, нерухомість залишається стабільним і надійним об’єктом інвестування.

Триває зростання інтересу до первинної нерухомості – деякі квартири розкуповуються впродовж перших двох тижнів зі старту продажів. Якщо ще рік тому квартири в класі комфорт коштували від $1000 за кв. м, то зараз стартують від $1300–1500 за кв. м.

У середньому вартість квадратного метра збільшилася на 30%. Попит на житло не зміниться навіть після прийняття закону 5600. Нерухомість – найнадійніша і вигідна інвестиція в Україні.

Як зазначив Олександр Насиковський, DIM – це простір для комфортного життя, майданчик для вигідних інвестицій, високий сервіс керуючої компанії, архітектурні та дизайнерські рішення, що формують нову культуру міського життя.

З 2014 року від DIM: дев’ять будинків введено в експлуатацію; п’ять проектів на різних етапах будівництва; 890 тис кв. м в проектних портфелях компанії; 1996 квартир побудовано; кожен п’ятий покупець повертається для повторної інвестиції.