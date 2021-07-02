За последний период украинцы остро почувствовали подорожание цен на квартиры. По разным данным, в среднем за год стоимость недвижимости выросла на 16-20%.

По информации Госстата, в первом квартале 2021 года квартиры подорожали на 11,6%, если сравнивать с предыдущим годом. Стоимость жилья на первичном рынке повысилась за год на 9,8%, на вторичном — на 12,4%.

На первичном рынке повышение больше всего отразилось на трехкомнатных квартирах — они выросли в цене на 11,7%, двухкомнатные подорожали меньше — на 7,9%. Однокомнатные квартиры прибавили в цене 10,8%

На вторичном рынке ситуация несколько иная — однокомнатные квартиры выросли в цене на 12,3%, двухкомнатные — на 13,1%, а трехкомнатные на 11,8%.

По данным платформы ЛУН, средняя цена квартиры в новостройках Киева за 1 кв м за год поднялась вверх на 10,6 тыс. грн.

Журналистка Фактов ICTV Валерия Черненко пообщались с экспертами и разобралась, в чем причина подорожания квартир и как долго продлится рост цен.

Подорожание квартир в Украине — причины

Специалисты прежде всего называют главной причиной повышения цен на недвижимость рост стоимости строительных материалов. С начала года в среднем они подорожали на 30-40%, соответственно цены на квартиры выросли где-то на 20%, рассказывает Игорь Кушнир — вице-президент Строительной палаты Украины.

Эксперт объясняет, что на борьбу с коронавирусом было потрачено много средств, поэтому в мире ускорилась инфляция, которая коснулась всех сфер строительства.

О подорожании строительных материалов как факторе роста цен говорит и юрист Сергей Бурлаков.

— Пункт первый — это, безусловно, подорожание строительных материалов. Это тот фактор, который невозможно не заметить. Если мы посмотрим на статистику подорожания, то только за полгода недвижимость в средней цене уже подорожала на 7%. Это те цифры, которые приводят профильные ресурсы. А если мы говорим о прошедшем году, то это около 16-20%.

Второй фактор, который повлиял на подорожание квартир в Украине, — отложенный спрос. Эксперты объясняют — сейчас из-за ослабления карантина и ускорения темпов вакцинации люди прекратили бояться инвестировать средства. Ведь раньше они не понимали, что может случиться с ними завтра.

— Отложенный спрос в этом году превысил все допустимые и недопустимые ожидания. Люди в прошлом году боялись покупать, не понимая, что будет происходить. Плюс к этому — были всевозможные карантины. Сейчас это все отменено, и отложенный спрос перевалился на этот год, — заявил Игорь Кушнир.

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Специалист по недвижимости и риелтор Анатолий Топал называет еще и третий фактор — увеличение коррупционной составляющей при строительстве. По словам эксперта, рост цен на недвижимость — это первые признаки кризиса.

— Это не очень хороший фактор, когда на фоне закрытия и сокращения бизнеса происходит подорожание цен на недвижимость и повышение спроса. Это первые признаки очень большого кризиса. В банки не вкладывают, бизнесы не открывают, у людей на руках очень много средств и часть из них они вкладывают в недвижимость. С какой целью? Увеличить капитал и сохранить его. Не верят уже ни в бумажные деньги, ни в акции, ничего у нас не работает.

Повышение цен стимулирует рост спроса

Несмотря на рост цен, спрос на квартиры не угасает, говорят специалисты. По мнению вице-президента Строительной палаты Украины, люди все равно покупают недвижимость, ведь понимают — до конца года цены вырастут, и осуществить покупку сейчас будет намного выгоднее.

Кроме того, люди больше доверяют инвестициям в недвижимость после падения банков в 2014-2016 годах.

— Есть еще один важный момент, почему покупают недвижимость — это выгодная инвестиция. Тот “банкопад”, который произошел в 2014-2016 годах, показал ненадежность банковской системы, люди хлынули вкладывать в недвижимость и эта тенденция еще сохраняется, — подчеркивает Сергей Бурлаков.

Прекратится ли подорожание квартир

Пока цены на строительные материалы растут, об удешевлении квартир речь не идет. Эксперты прогнозируют, что тенденция по повышению цен продлится до конца года и, скорее всего, даже дольше.

— Вообще я смотрю на тенденцию ежемесячную, подорожание происходит каждый месяц на 5-7%, то есть до конца года плюс 10-20% еще будет в любом случае, — говорит Игорь Кушнир.

Аналогичный прогноз озвучил и специалист по недвижимости Анатолий Топал. По его словам, если рост цен на строительные материалы и работы не прекратится, застройщики будут вынуждены увеличивать свои цены.

— Никаких факторов о том, что завтра квартиры подешевеют, нет. Если случится какой-то обвал, то просто прекратят строить и продавать. Ни один застройщик не будет работать себе в убыток. Это очевидно, — резюмировал Сергей Бураков.

Владелец агентства недвижимости Ярослав Павлюк считает, что квартиры будут дорожать как минимум год-полтора.

— Думаю, цены будут расти минимум год-полтора, после чего мы увидим или какое-то плато, или небольшой откат.

Если же вы все-таки решите покупать квартиру сейчас, эксперты делятся несколькими советами о том, как выбрать надежный вариант. Во-первых, проверяйте застройщика, в частности проанализируйте, сколько лет он работает на рынке и сколько проектов ему удалось реализовать за это время.

Также обращайте внимание на разрешительную документацию и не бойтесь задавать вопросы. Если застройщик надежный — он без проблем предоставит все необходимую документацию.