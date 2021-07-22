Курс валют НБУ на 22 июля 2021 в Украине

На четверг, 22 июля, Национальный банк Украины немного повысил курс почти на все популярные валюты, неизменным осталась лишь цена польского злотого.

В частности, доллар за сутки подорожал на 2 копейки и стоит теперь 27,24 грн/1$.

Подробнее о том, какой курс валют установлен на четверг, 22 июля, читайте в материале Фактов ICTV.

Евро подорожал на 3 копейки. Цена установлена на уровне 32,06 грн/1€.

Со среды стоимость польского злотого не изменилась, зато цена на российский рубль повысилась на 1 копейку, достигнув 3,66 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.07

$1 — 27,24грн;

€1 — 32,06 грн;

1 польский злотый — 6,97 грн;

10 российских рублей — 3,66 грн.

По словам экспертов в сфере финансов, летом 2021 года курс доллара не будет сильно колебаться.

Ожидается, что валюта будет дорожать и дешеветь в пределах 0,50-2 грн от 28 гривен за единицу.

При этом среднегодовой курс гривны в государственном бюджете на год установлен на уровне 29,1 грн за $1.