Курс валют НБУ на 22 липня 2021 в Україні

На четвер, 22 липня, Національний банк України трохи підвищив курс майже на всі популярні валюти, незмінним залишилася лише ціна польського злотого.

Зокрема, долар за добу подорожчав на 2 копійки та коштує тепер 27,24 грн/1$.

Детальніше про те, який курс валют встановлено на четвер, 22 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Євро подорожчав на 3 копійки. Ціну встановлено ​​на рівні 32,06 грн/1€.

Із середи вартість польського злотого не змінилася, а ціна на російський рубль підвищилася на 1 копійку, досягнувши 3,66 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.07

$1 – 27,24грн;

€1 – 32,06 грн;

1 польський злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

За словами експертів у сфері фінансів, влітку 2021 року курс долара не дуже коливатиметься.

Очікується, що валюта буде дорожчати й дешевшати в межах 0,50-2 грн від 28 гривень за одиницю.

При цьому середньорічний курс гривні в державному бюджеті на рік встановлено на рівні 29,1 грн за $1.