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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Гривня просіла, але не сильно: курс валют на 22 липня

курс валют

На четвер, 22 липня, Національний банк України трохи підвищив курс майже на всі популярні валюти, незмінним залишилася лише ціна польського злотого.

Зокрема, долар за добу подорожчав на 2 копійки та коштує тепер 27,24 грн/1$.

Детальніше про те, який курс валют встановлено на четвер, 22 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Євро подорожчав на 3 копійки. Ціну встановлено ​​на рівні 32,06 грн/1€.

Із середи вартість польського злотого не змінилася, а ціна на російський рубль підвищилася на 1 копійку, досягнувши 3,66 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.07

  • $1 – 27,24грн;
  • €1 – 32,06 грн;
  • 1 польський злотий – 6,97 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс валют НБУ на 22 липня 2021 в Україні

За словами експертів у сфері фінансів, влітку 2021 року курс долара не дуже коливатиметься.

Очікується, що валюта буде дорожчати й дешевшати в межах 0,50-2 грн від 28 гривень за одиницю.

При цьому середньорічний курс гривні в державному бюджеті на рік встановлено на рівні 29,1 грн за $1.

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