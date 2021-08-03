Международный валютный фонд выделил Украине $2,7 млрд помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Экономисты рассказали, как это повлияет на экономику страны, и стоит ли ожидать улучшений.

По словам экономиста Александра Охрименко, эти деньги можно использовать для погашения долгов на внешних рынках. Также эта помощь сбалансирует ситуацию на валютном рынке.

— Это чисто техническая операция. Все страны до конца лета получат эту помощь. Ничего тут удивительного или необычного нет… Эти деньги, теоретически, можно будет использовать для погашения долгов по внешним заимствованиям в сентябре. Там около 2 млрд. Это даст возможность, чтобы на валютном рынке было все хорошо, — отметил экономист.

Он также заявил, что на усиление курса гривны в связи с этим рассчитывать не стоит, так как в Украине на сегодня и так происходит ревальвация национальной валюты.

— Сейчас у нас проблем нет. Сейчас у нас ревальвация. Нацбанк выкупает валюту. У нас на сегодняшний день избыток валюты, — сказал Охрименко.

В свою очередь, инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что $2,7 млрд от МВФ помогут Украине стабилизировать экономическую ситуацию в этом году.

— Это, конечно, поможет нам решить проблему дефицита бюджета, и значительно стабилизирует нашу экономическую ситуацию в этом году, — подчеркнул он.

Отметим, накануне МВФ приняли общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) для государств-членов на $650 млрд, часть из которых получит Украина уже 23 августа. Эксперты отметили, что деньги предоставляются на безвозвратной основе.

В организации считают, что эти деньги станут стимулом для развития мировой экономики, а также помогут уязвимым государствам преодолеть последствия пандемии.

Президент Владимир Зеленский считает, что эти деньги позволят стимулировать экономику Украины.

— Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение, — заявил ранее глава государства.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что ожидает от МВФ выделения денег осенью по программе stand-by. Именно в этот период МВФ еще раз оценит готовность Украины получить транш.