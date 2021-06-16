Украина обязательно выполнит все требования МВФ и в начале осени или осенью получит очередной транш – согласованием сроков занимается правительство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ.

— Мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство, — сказал глава государства.

В то же время Зеленский заверил, что без транша МВФ Украина справится.

— Не вижу в этом глобальной проблемы. Надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах, — отметил Зеленский.

Хотя считает, что нельзя сравнивать стратегию и тактику поведения МВФ относительно Украины со многими странами, поскольку у нас есть усложненность — идет война, и деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а на безопасность.

МВФ о выделении Украине второго транша

Неделю назад в МВФ заявили, что признают прогресс в переговорах о предоставлении Украине второго транша по программе stand-by, однако требуют большего для завершения первого пересмотра.

В то же время детали не назвали, лишь напомнили об обязательствах Украины относительно принятия ряда законов, снижения бюджетного дефицита, а также усиления антикоррупционной вертикали и судебной системы.