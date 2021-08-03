Міжнародний валютний фонд виділив Україні $2,7 млрд допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Економісти розповіли, як це вплине на економіку країни, та чи варто очікувати поліпшень.

За словами економіста Олександра Охріменка, ці гроші можна використовувати для погашення боргів на зовнішніх ринках. Також ця допомога збалансує ситуацію на валютному ринку.

– Це чисто технічна операція. Всі країни до кінця літа отримають цю допомогу. Нічого тут дивного чи незвичайного немає… Ці гроші, теоретично, можна буде використовувати для погашення боргів за зовнішніми запозиченнями у вересні. Там близько 2 млрд. Це дасть можливість, щоб на валютному ринку було все добре, – зазначив економіст.

Він переконаний, що на посилення курсу гривні у зв’язку із цим розраховувати не варто, оскільки в Україні сьогодні й так відбувається ревальвація національної валюти.

– Зараз у нас проблем немає. Зараз у нас ревальвація. Нацбанк викуповує валюту. У нас на сьогоднішній день надлишок валюти, – сказав Охріменко.

Своєю чергою, інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що $2,7 млрд від МВФ допоможуть Україні стабілізувати економічну ситуацію в цьому році.

– Це, звичайно, допоможе нам вирішити проблему дефіциту бюджету і значно стабілізує нашу економічну ситуацію цього року, – підкреслив він.

Зазначимо, напередодні МВФ ухвалив загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) для держав-членів на $650 млрд, частину з яких отримає Україна вже 23 серпня. Експерти зазначили, що ці гроші не потрібно буде повертати.

В організації вважають, що ці гроші стануть стимулом для розвитку світової економіки, а також допоможуть вразливим державам подолати наслідки пандемії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ці кошти дозволять стимулювати економіку України.

– Це стане хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ і особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення, – заявив раніше глава держави.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що очікує від МВФ виділення грошей восени за програмою stand-by. Саме у цей період МВФ ще раз оцінить готовність України отримати транш.