Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На понедельник, 9 августа, НБУ установил курс 26,83 грн/1$.

Цена на евро за выходные снизилась на 22 копейки и составляет 31,68 грн/1€.

По сравнению с пятницей, упала цена на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 09.08:

$1 – 26,83 грн;

€1 – 31,68 грн;

1 польский злотый – 6,95 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, курс валют в августе может снова вернуться к 27,5 грн за 1$.

На падение гривны повлияет ухудшение ситуации в экономике – рост дефицита внешней торговли и отток инвестиций.

На сокращение валютных резервов и усиление девальвации гривны повлияет и то, что Украине в сентябре необходимо будет вернуть около $5 млрд иностранных займов с процентами.

Негативно на курсе гривны, по прогнозу экспертов, скажется и падение на мировых рынках.