Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.
На понедельник, 9 августа, НБУ установил курс 26,83 грн/1$.
Цена на евро за выходные снизилась на 22 копейки и составляет 31,68 грн/1€.
По сравнению с пятницей, упала цена на польский злотый и российский рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 09.08:
- $1 – 26,83 грн;
- €1 – 31,68 грн;
- 1 польский злотый – 6,95 грн;
- 10 российских рублей – 3,67 грн.
По прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, курс валют в августе может снова вернуться к 27,5 грн за 1$.
На падение гривны повлияет ухудшение ситуации в экономике – рост дефицита внешней торговли и отток инвестиций.
На сокращение валютных резервов и усиление девальвации гривны повлияет и то, что Украине в сентябре необходимо будет вернуть около $5 млрд иностранных займов с процентами.
Негативно на курсе гривны, по прогнозу экспертов, скажется и падение на мировых рынках.