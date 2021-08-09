Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На понеділок, 9 серпня, НБУ встановив курс 26,83 грн/1$.

Ціна на євро за вихідні знизилася на 22 копійки й становить 31,68 грн/1€.

Порівняно з п’ятницею, впала ціна й на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 09.08:

$1 – 26,83 грн;

€1 – 31,68 грн;

1 польський злотий – 6,95 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, курс валют у серпні може знову повернутися до 27,5 грн за 1$.

На падіння гривні вплине погіршення ситуації в економіці – зростання дефіциту зовнішньої торгівлі та відтік інвестицій.

На скорочення валютних резервів та посилення девальвації гривні вплине й те, що Україні у вересні необхідно буде повернути близько $5 млрд іноземних позик із відсотками.

Негативно на курсі гривні, за прогнозом експертів, позначиться й падіння на світових ринках.