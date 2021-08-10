Курс валют НБУ на 10 августа 2021 в Украине

Национальный банк Украину 10 августа снизил курс евро и американского доллара к гривне.
Так, во вторник НБУ установил курс 26,80 грн/1$ вместо 26,83 грн/1$ накануне.
Цена на евро также снизилась на несколько копеек. 10 августа европейская валюта стоит 31,53 грн/1€. Тогда как 9 августа показатель составлял 31,68 грн/1€.
За сутки упала цена и на польский злотый. Сейчас валюта стоит 6,90 грн, а 9 августа курс был 6,95 грн за 1 злотый.
Российский рубль также упал в цене по сравнению с гривной на несколько копеек.
Курс валют в Украине от НБУ на 10 августа 2021:
- $1 — 26,80 грн;
- €1 — 31,53 грн;
- 1 польский злотый — 6,90 грн;
- 10 российских рублей — 3,64 грн.
Курс валют в августе 2021
По мнению кандидата экономических наук и независимого эксперта Фактов ICTV Александра Хмелевского, курс валют в конце этого месяца может вернуться к цене 27,5 грн за 1$.
На курс может негативно повлиять экономическая ситуация, а именно рост дефицита внешней торговли и отток инвестиций.
На сокращение валютных резервов повлияет то, что Украина должна вернуть иностранные займы с процентами на общую сумму около $5 млрд.