Курс валют НБУ на 10 серпня 2021 в Україні

Національний банк України 10 серпня знизив курс євро та американського долара до гривні.
Так, у вівторок, НБУ встановив курс 26,80 грн/1$ замість 26,83 грн/1$ напередодні.
Ціна на євро також знизилась на декілька копійок. 10 серпня європейська валюта коштує 31,53 грн/1€. Тоді як 9 серпня показник становив 31,68 грн/1€.
За добу впала ціна і на польський злотий. Наразі валюта коштує 6,90 грн, а 9 серпня курс був 6,95 грн за злотий.
Російський рубль також впав у ціні порівняно із гривнею на декілька копійок.
Курс валют в Україні від НБУ на 10 серпня 2021 року:
- $1 – 26,80 грн;
- €1 – 31,53 грн;
- 1 польський злотий – 6,90 грн;
- 10 російських рублів – 3,64 грн.
Курс валют у серпні 2021
На думку кандидата економічних наук та незалежного експерта Фактів ICTV Олександра Хмелевського, курс валют наприкінці цього місяця може повернутись до ціни 27,5 грн за 1$.
На курс може негативно вплинути економічна ситуація, а саме зростання дефіциту зовнішньої торгівлі та відтік інвестицій.
На скорочення валютних резервів вплине те, що Україна повинна повернути іноземні позики із відсотками на загальну суму близько $5 млрд.