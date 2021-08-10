Курс валют НБУ на 10 серпня 2021 в Україні

Національний банк України 10 серпня знизив курс євро та американського долара до гривні.

Так, у вівторок, НБУ встановив курс 26,80 грн/1$ замість 26,83 грн/1$ напередодні.

Ціна на євро також знизилась на декілька копійок. 10 серпня європейська валюта коштує 31,53 грн/1€. Тоді як 9 серпня показник становив 31,68 грн/1€.

За добу впала ціна і на польський злотий. Наразі валюта коштує 6,90 грн, а 9 серпня курс був 6,95 грн за злотий.

Російський рубль також впав у ціні порівняно із гривнею на декілька копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 10 серпня 2021 року:

$1 – 26,80 грн;

€1 – 31,53 грн;

1 польський злотий – 6,90 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Курс валют у серпні 2021

На думку кандидата економічних наук та незалежного експерта Фактів ICTV Олександра Хмелевського, курс валют наприкінці цього місяця може повернутись до ціни 27,5 грн за 1$.

На курс може негативно вплинути економічна ситуація, а саме зростання дефіциту зовнішньої торгівлі та відтік інвестицій.

На скорочення валютних резервів вплине те, що Україна повинна повернути іноземні позики із відсотками на загальну суму близько $5 млрд.