По состоянию на утро 16 августа Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют. Так, за выходные доллар и евро упали в цене.

Американская валюта подешевела на восемь копеек и стоит 26,69 грн/1$. Ранее курс американской валюты был 26,76 грн.

Цена на европейскую валюту по состоянию на 16 августа установлен на уровне 31,39 грн/1€, то есть валюта подешевела на две копейки. 13 августа курс составлял 31,42 грн.

Курс польского злотого и российского рубля вырос на одну копейку за выходные.

Курс валют в Украине от НБУ на 16 августа

$1 — 26,69 грн;

€1 — 31,39 грн;

1 польский злотый — 6,86 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

Курс доллара на три года

В начале июня 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что курс доллара в Украине на 2022-2024 годы прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1. В то же время инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%.

Более того, ожидается сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращения его к плановым 3% с 2023-го.