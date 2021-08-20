Энергонезависимость: Энергоатом дает старт работе ЦХОЯТ

20 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины Независимости Украины, Энергоатом торжественно презентовал новое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) – один из самых масштабных проектов в области ядерной энергетики.

Благодаря хранилищу Украина наконец-то прекратила вывозить отработанное топливо с трех украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской – на российские предприятия для переработки и временного хранения.

Отныне оно будет храниться в собственном украинском хранилище, давая государству возможность ежегодно экономить около $200 млн.

Во время презентации специалисты продемонстрировали имитацию технологии транспортировки, перегрузки и хранения отработавшего ядерного топлива с задействованием соответствующей техники и оборудования.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил атомщиков за добросовестный труд. Он отметил, что отныне ядерная отрасль – свободна от любых посторонних влияний.

— Мы стали свидетелями исторического события. Энергоатом успешно преодолел один из самых больших вызовов, стоящих перед нашим государством, – избавился от зависимости от соседней страны в такой отрасли, как обращение с отработанным ядерным топливом, — говорит Герман Галущенко.

Руководитель Энергоатома Петр Котин рассказал, что сэкономленные благодаря работе хранилища средства будут направлены на технологическое развитие украинских АЭС.

Также он напомнил, что это торжественное событие стало возможным благодаря сотням профессионалов, которые самоотверженно работали для запуска стратегического ядерного объекта.

— Я горжусь каждым специалистом, который приложил усилия, чтобы хранилище работало. Тем, кто разрабатывал и воплощал новейшие технологические и проектные решения, кто прокладывал колею, возводил стены и крыши, заливал бетонное покрытие, вывозил строительный мусор, грузил и устанавливал оборудование, – сказал господин Котин. – Каждый из вас внес большой вклад в энергетическую независимость Украины. И благодаря вам у атомной энергетики страны – гарантированное безопасное, высокотехнологичное, направленное на благосостояние граждан будущее.

Он пообещал, что уже в ближайшее время в ЦХОЯТ пойдут первые поезда с отработанным ядерным топливом из трех уцелевших АЭС.

Благодаря уникальной технологии, разработанной совместно с партнером Энергоатома-американской компанией Holtec International, ОЯТ будет безопасно храниться на площадке хранилища в течение следующих ста лет.

Вскоре, заверил руководитель компании, вслед за ведущими странами мира Украина будет развивать технологию дальнейшего использования отработанного топлива.

11 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что правительство утвердило государственную экономическую программу обращения с ядерным топливом. Шмигаль подчеркнул, что Украина больше не будет зависеть от России в вопросе ядерной безопасности. Это важный символический шаг к 30-й годовщине нашей независимости.

Джерело: Энергоатом