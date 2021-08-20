Енергонезалежність: Енергоатом дає старт роботі ЦСВЯП

20 серпня 2021 року, напередодні 30-ї річниці Незалежності України, Енергоатом урочисто презентував новозбудоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) – один із наймасштабніших проєктів у галузі ядерної енергетики.

Завдяки Сховищу Україна нарешті припинила вивозити відпрацьоване паливо з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської – на російські підприємства для переробки і тимчасового зберігання.

Відтепер воно зберігатиметься у власному українському Сховищі, даючи державі змогу щорічно заощаджувати близько $200 млн.

Під час презентації фахівці продемонстрували імітацію технології транспортування, перевантаження та зберігання відпрацьованого ядерного палива із задіянням відповідної техніки й обладнання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував атомникам за сумлінну працю. Він зауважив, що відтепер ядерна галузь – вільна від будь-яких сторонніх впливів.

– Ми стали свідками історичної події. Енергоатом успішно подолав один із найбільших викликів, що стояли перед нашою державою, – позбувся залежності від сусідньої країни у такій галузі, як поводження з відпрацьованим ядерним паливом, – каже Герман Галущенко.

Керівник Енергоатома Петро Котін розповів, що заощаджені завдяки роботі сховища кошти будуть спрямовані на технологічний розвиток українських АЕС.

Також він нагадав, що ця урочиста подія стала можливою завдяки сотням професіоналів, які самовіддано працювали задля запуску стратегічного ядерного об’єкта.

– Я пишаюся кожним фахівцем, який доклав зусиль, щоб Сховище працювало. Тим, хто розробляв і втілював новітні технологічні й проєктні рішення, хто прокладав колію, зводив стіни й дахи, заливав бетонне покриття, вивозив будівельне сміття, вантажив і встановлював обладнання, – сказав пан Котін. – Кожен із вас зробив великий внесок у енергетичну незалежність України. І завдяки вам у атомної енергетики країни – гарантоване безпечне, високотехнологічне, спрямоване на добробут громадян майбутнє.

Він пообіцяв, що вже найближчим часом до ЦСВЯП підуть перші потяги з відпрацьованим ядерним паливом із трьох вцітчизняних АЕС.

Завдяки унікальній технології, розробленій спільно з партнером Енергоатома – американською компанією Holtec International, ВЯП безпечно зберігатиметься на майданчику сховища протягом наступних ста років.

Невдовзі, запевнив керівник компанії, услід за провідними країнами світу Україна розвиватиме технологію подальшого використання відпрацьованого палива.

11 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив про те, що уряд затвердив державну економічну програму поводження з ядерним паливом. Шмигаль наголов, що Україна більше не залежатиме від Росії у питанні ядерної безпеки. Це важливий символічний крок до 30-ї річниці нашої незалежності.

Джерело: Енергоатом