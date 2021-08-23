Україна отримає від МВФ $2,7 за спеціальною програмою

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду $2,7 млрд в межах спеціальних прав на запозичення.

Загальна сума програми, яку в понеділок, 23 серпня, затвердив МВФ, становить $650 млрд, повідомила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

– Це найбільша програма в історії спецправ запозичення. Вона має дати значний поштовх для усього світу, який, якщо гроші будуть використані розумно, стане унікальною можливістю подолати безпрецедентну кризу, викликаний пандемією коронавірусу, а також посприяє поповненню валютних резервів країн і зменшення їх залежності від необхідності внутрішніх або зовнішніх кредитів, – заявила вона.

Крім того, виділення позик забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи.

За словами Георгієвою, ці уряди постраждалих від кризи країн зможуть використовувати виділені їм кошти для підтримки стабільності своєї економіки і активізації боротьби з пандемією.

Відзначається, що МВФ надасть урядам, які отримають гроші, оцінку макроекономічних наслідків кредитування, щоб забезпечити прозорість і підзвітність витрачання позики.

Нагадаємо, минулого тижня керівництво МВФ прийняло рішення повністю заморозити співпрацю з Афганістаном, влада в якому раніше була захоплена бойовиками терористичної організації Талібан.

Зокрема, Кабул не отримає доступу до спецпрограми, по якій міг розраховувати на виділення $ 340 млн.

При це велика частина валютних резервів країни, які оцінюються приблизно в $ 9 млрд, знаходиться за кордоном, а тому таліби не зможуть ними скористатися.