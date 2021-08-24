Украинцы продолжают отказываться от наличных денег и рассчитываться картами — НБУ

В Украине за первое полугодие 2021 года почти 90% от общего количества операций с платежными картами составили безналичные операции. Количество таких операций возросло на треть по сравнению с периодом конца 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, за первые шесть месяцев 2021 года количество безналичных операций с использованием карточек увеличилось на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Четверть безналичных операций составила оплата в интернете на сумму 339 млрд грн.

51% приходилось на расчеты в торговых сетях, а по сумме больше всего переводили с карты на карту — 43%. Также незначительно увеличились средние чеки по этим операциям.

Кроме того, за последние полгода общее количество платежных карт возросло на 4% и составило 76 млн штук.

В НБУ отметили, что за год инфраструктура для безналичных расчетов существенно расширилась. На 20% возросло количество точек, которые принимают платежные карты — до 356 тыс., если сравнивать с первым полугодием 2020 года.

Также почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине — до 406,4 тыс. (в первом полугодии 2020 — 340,6 тыс.). Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.