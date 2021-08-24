В Україні за перше півріччя 2021 року майже 90% від загальної кількості операцій з платіжними картами склали безготівкові операції. Кількість таких операцій зросла на третину в порівняння з періодом кінці 2020 року.

Як повідомили в прес-службі НБУ, за перші шість місяців 2021 року кількість безготівкових операцій з використанням карток збільшилася на 36% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Чверть безготівкових операцій склала оплата в інтернеті на суму 339 млрд грн.

51% розрахунків доводилося на розрахунки в торговельних мережах, а за сумою найбільше переказували гроші з карти на карту – 43%. Також незначно збільшилися також середні чеки за цими операціями.

Крім того, за останні пів року загальна кількість платіжних карт зросла на 4% і склала 76 млн штук.

У НБУ зазначили, що за рік інфраструктура для безготівкових розрахунків істотно розширилася. На 20% зросла кількість точок, які приймають платіжні карти – до 356 тис., якщо порівнювати з першим півріччям 2020 року.

Також майже на 20% за рік зросла мережа торгових pos-терміналів в Україні – до 406,4 тис. (У першому півріччі 2020 року – 340,6 тис.). З них близько 90% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.