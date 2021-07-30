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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

НБУ ухудшил прогноз инфляции до конца года в Украине — как это повлияет на цены

економіка, фінанси

Инфляция в Украине на конец 2021 года повысится и составит 9,6%. Такой прогноз обнародовал Нацбанк.

Регулятор объяснил, что это связано с ускорением роста мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также усилением фундаментального давления на фоне сохранения высокого потребительского спроса и рост производственных затрат предприятий.

Согласно прогнозу НБУ, в конце года инфляция начнет замедляться. На это будут влиять поступление нового урожая и корректировка глобальных цен на энергоносители.

Из-за подорожания продовольствия в мире рост стоимости сырых продуктов в Украине ускорится в 2021 году. Замедление продовольственной инфляции до уровня 4% прогнозируют только в 2022-2023 годах.

Административная инфляция будет оставаться самой высокой и составит 8-14% в год. В 2021 году она ускорится из-за роста цен на электроэнергию и природный газ, а также зависимых от этого услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Базовая инфляция во втором полугодии 2021 года ускорится до 7-8%. Нацбанк прогнозирует, что рост зарплат будет усиливать потребительский спрос и увеличит производственные расходы. Со своей стороны бизнес будет компенсировать это повышением цен, особенно в сфере оказания услуг.

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году топливо подорожает на 20% из-за того, что подскочит в цене нефть. Но уже в 2022-2023 годах ожидают, что мировые цены на нефть изменятся, после чего темпы роста топливной составляющей инфляции опустятся ниже 5%.

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Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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