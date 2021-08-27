В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2021 года выросла по сравнению с тем же месяцев 2020-го на 21,5% — до 14 345 грн.

Если сравнивать с июнем, то есть предыдущим месяцем, повышение размера средней зарплаты составило 0,2%.

В то же время в Госстате констатируют, что средняя зарплата в июле была в 2,4 раза выше минимальной, установленной на уровне 6 тыс. грн.

Наименьший размер средней зарплаты в Украине зафиксирован в Черновицкой области — 11 350 грн, а наибольший — в Донецкой (15 287 грн).

В бюджетной декларации на 2022-2024 годы заложено поэтапное увеличение минимальной зарплаты в Украине с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 тыс. грн — на начало 2024 года.

То есть минималка в течение трех лет вырастет на 1 165 грн.