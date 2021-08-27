В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2021 року зросла порівняно з цим самим місяцем 2020-го на 21,5% – до 14 345 грн.

Якщо порівнювати з червнем, тобто попереднім місяцем, підвищення розміру середньої зарплати становило 0,2%.

Водночас у Держстаті констатують, що середня зарплата у липні була в 2,4 раза вища за мінімальну, яка встановлена на рівні 6 тис. грн.

Найменший розмір середньої зарплати в Україні зафіксовано у Чернівецькій області – 11 350 грн, а найбільший – у Донецькій (15 287 грн).

У бюджетній декларації на 2022-2024 роки закладено поетапне збільшення мінімальної зарплати в Україні з 6,5 тис. грн на початку 2022 року до 7 665 тис. грн – на початку 2024 року.

Тобто мінімалка протягом трьох років зросте на 1 165 грн.