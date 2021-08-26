Сокращение разрыва в зарплатах мужчин и женщин: Кабмин готовит стратегию

Минэкономики подготовило проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации, предусматривающий сокращение разрыва в зарплатах украинских женщин и мужчин.

Проект документа опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Авторы стратегии признают, что сейчас в Украине наблюдается тенденция к сокращению такого разрыва, однако эта разница еще остается значительно большей, чем в большинстве стран мира, в том числе и Евросоюза.

Документом предлагается план мероприятий по приведению законодательства Украины в сфере оплаты труда в соответствие с международными нормами и стандартами в этой сфере.

В частности речь идет о разработке до конца 2021 года проекта закона о равном вознаграждении за труд равной ценности.

Запланировано ввести разумные соотношения между вознаграждением работников и руководителей государственных компаний, учреждений, организаций.

А к концу 2023 года – повысить размер минимальной зарплаты до уровня 55% от средней в экономике.

Недавно правительство утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс законов о труде и предлагается усовершенствовать механизм начисления минимальной зарплаты на тяжелых и опасных работах.

То есть принятие соответствующих изменений позволит повысить минимальную зарплату людям, которые задействованы на таких работах.

Источник: ФПУ