Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, утвержденная Верховной Радой, предусматривает поэтапное увеличение минимальной зарплаты в Украине с 6,5 тыс. грн на начало 2022-го до 7 665 тыс. грн — на начало 2024 года.

Как будет увеличиваться минималка в течение трех лет:

с 1 января в 2022-го — до 6 500 грн;

с 1 октября 2022 года — до 6 700 грн;

с 1 января 2023 года — до 7 176 грн;

с 1 января 2024 года — до 7 665 грн.

То есть рост за эти годы составит 1 165 грн.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, повышение было в январе 2021 года.

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Верховная Рада 15 июля впервые одобрила бюджетную декларацию на ближайшие три года и рекомендации относительно бюджетной политики.

Ее показатели правительство должно учесть при подготовке проекта госбюджета на 2022 год. То есть этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.