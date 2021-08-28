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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар подорожали: курс валют на 28 августа

Курс долара, гривня долар

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На субботу НБУ установил курс 26,93 грн/1$.

Цена на евро, согласно курсу на 28 августа, составляет 31,66 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, выросла стоимость российского рубля и польского злотого.

Курс валют в Украине от НБУ на 28.08:

  • $1 – 26,93 грн;
  • €1 – 31,66 грн;
  • 1 польский злотый – 6,91 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

курс долара 28 серпня 2021

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, в сентябре доллар будет стоить 28 грн.

Причинами девальвации станут погашение значительных иностранных займов в первый месяц осени и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли вчетверо.

Курс доллара относительно мировых валют может подскочить и после заседания Федеральной резервной системы США, которая 22 сентября должна объявить свое решение по процентным ставкам.

Фото: Depositphotos

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