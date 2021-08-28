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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар здорожчали: курс валют на 28 серпня

Курс долара, гривня долар

Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На суботу НБУ встановив курс 26,93 грн/1$.

Ціна на євро, згідно з курсом на 28 серпня, становить 31,66 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, зросла вартість російського рубля та польського злотого.

Курс валют в Україні від НБУ на 28.08:

  • $1 – 26,93 грн;
  • €1 – 31,66 грн;
  • 1 польський злотий – 6,91 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

курс долара 28 серпня 2021

Згідно з прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, у вересні долар коштуватиме 28 грн.

Причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик у перший місяць осені та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.

Курс долара щодо світових валют може підвищитись і після засідання Федеральної резервної системи США, яка 22 вересня має оголосити своє рішення щодо процентних ставок.

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