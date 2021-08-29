Кто станет молодым открытием конкурса Взгляд в будущее 2021? Прогноз от FAVBET

FAVBET совместно с Ukrainian Fashion Week объявляет о начале коллаборации и делает прогноз на молодых дизайнеров.

Ukrainian Fashion Week — знаковое событие в области фэшн индустрии Украины. Основана в 1997 году и проводится дважды в год. Собирает вокруг себя известных дизайнеров Украины и мира. Каждый раз мероприятие посещают 15 тыс. гостей.

FAVBET решил выйти за рамки спорта, но не изменяет себе и продолжает качать эмоции и страсть, которых не лишена и фэшн индустрия. Компания поддерживает молодых дизайнеров и выбирает фаворитов конкурса.

— Мы решили пойти по пути продуктовой интеграции — хотим внедрить наш продукт в контент UFW. На самом деле, это мировая практика. Международные компании по игровой индустрии традиционно прогнозируют победителей в конкурсах Евровидение, талант-шоу, онлайн-конкурсах. Мы тоже пытаемся внедрить эту тенденцию на украинский рынок. Чтобы дать пользователю еще больше эмоций от игры и любимых шоу, ивентов, — рассказал креативный директор FAVBET Борис Цомая.

Подробнее о совместном проекте и можно узнать на сайте FAVBET.

В рамках UFW, более 20 лет проходит конкурс молодых талантов Взгляд в будущее. В нем принимают участие дизайнеры в возрасте до 28 лет, работающие или обучающиеся в сфере моды более трех лет.

В жюри конкурса входят известные украинские дизайнеры: Лилия Пустовит, Артем Климчук, Лилия Литковская, Юлия Паскаль, Владимир Подолян и другие.

Победитель будет представлять Украину на International Young Designers Contest.

Эксперты FAVBET отдают предпочтение Ольге Гонтарь. Ольга — художница костюмов в спектаклях Orpheus UA, Яка головонька, така й розмовонька, Крутень.

Арт-резидент на No Drama Charity Day с текстильными работами 2019, финалистка львовского этапа Взгляда в 2019 году.

На конкурсе Ольга представит коллекцию Извержение, посвященную психологическому состоянию человека в попытке найти баланс между погружением во внутренний мир и стремлением души к празднику.

Немножко ниже оценивают шансы на победу Алины Вовк и Анастасии Галушко. Алина участвовала в VI International Young Designer Contest 2020 New Fashion Zone. На конкурсе представит коллекцию Harmony of paradox, разработанную на основе картин сюрреалиста Сальвадора Дали.

Анастасия занимала 1 место на конкурсе одного образа Созвездие Каштан 2018 и конкурсе Prime Art 2020, 2 место на конкурсе Печорские каштаны 2019, принимала участие во 2-м этапе конкурса NFZ 2019 и втором этапе конкурса Взгляд в будущее.

На конкурсе представит коллекцию LITTLE HUNTER, посвященную приключениям в таинственной Чукотке.