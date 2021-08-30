Ограничение содержания фосфатов в моющих средствах: лучше поздно, чем никогда

Опираясь на Регламент ЕС О моющих средствах, 2 июня 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление, по которому содержание фосфатов в моющих средствах для стирки не должно превышать 0,2 г на одну стирку в жесткой воде.

Хотя ограничения начинают действовать лишь с 31 декабря 2023 года, правительство поощряет их добровольное применение производителями бытовой химии уже сейчас.

Эксперты украинско-немецкой компании 2К Family GmbH, которая с 2018 года специализируется на производстве и дистрибуции экологически безопасной бытовой химии и средств гигиены, убеждены, что это связано с острой необходимостью минимизировать попадание фосфатов через сточные воды в украинские водоемы.

В компании объясняют, что сегодня фосфаты, которые попадают через канализацию в реки и озера, можно считать главным фактором их загрязнения, поскольку они непосредственно влияют на процесс эвтрофикации, более известный как цветение воды.

Всего 1 г фосфатного соединения активизирует рост 5-10 кг сине-зеленых водорослей, которые выделяют метан, аммиак и сероводород.

Именно эти вещества в результате негативно влияют на экосистему водоема, а в избыточном количестве — вообще представляют угрозу для животного и растительного мира реки или озера.

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Показатели загрязнения водоемов фосфатами в Украине колоссальные. Так, по данным государственного учета водопользования, в прошлом году в реки Украины попало более 6 тыс. тонн фосфатов.

Хуже всего, что даже современные очистные сооружения не могут эффективно защитить водоемы от загрязнения фосфатами. Как показывает мировая практика, единственным решением в этом случае является полный отказ от применения моющих средств, содержащих фосфаты.

Для примера, в той же Германии, где находится лаборатория компании 2К, еще в 1984 году законом О поэтапном сокращении и полном запрете на применение фосфатных моющих средств сначала содержание фосфатов в порошках было сокращено на 50%. А в 1986-м вообще был принят закон, согласно которому использование фосфатов полностью запрещалось.

То есть, в вопросе защиты окружающей среды от воздействия фосфатов и при условии, что упомянутое выше постановление будет реализовано в полном объеме, Украина уже отстает от Германии почти на 40 лет.

Этот факт больше всего побудил компанию 2К развивать производство именно безопасных для экологии моющих средств, руководствуясь опытом ведущих стран в этой области. Сейчас продукция компании экспортируется в 12 стран мира, а в Украине 2К стала Лидером отрасли-2020.

Стоит сказать, что в Украине и раньше были попытки минимизировать или же вообще запретить производство моющих средств, содержащих фосфаты.

Так, еще в 2012 году Минэкономразвития разработало законопроект о постепенном выводе с рынка Украины моющих средств на основе фосфатов. Согласно с его нормами, по состоянию на 2021 год в синтетических моющих средствах и товарах бытовой химии массовая доля фосфатов не должна была составлять более 0,7%.

Однако данный закон так и не был принят, как и предлагаемый в 2019 году закон О государственном регулировании в сфере моющих средств, который, среди прочего, также должен был нормировать вопрос содержания фосфатов.

В то же время, экологи уверены, что кроме установления ограничений на содержание фосфатов в моющих средствах, закрепление системы санкций, предусмотренных за чрезмерный выброс фосфора в сточные воды, тоже будет действенным механизмом для сохранения экосистемы водоемов.

Подобная практика уже более 30 лет существует в Германии. Там ежегодная сумма экологических штрафов за повышение содержания фосфора в сточных водах составляет $250-300 млн. Из них $50 млн используются на функционирование служб контроля, остальное — на экологические программы и техническое обеспечение очистных систем.

Таким образом удается не только предупредить дальнейшее попадание фосфатов в воду, но и очищать водоемы от других вредных примесей и мусора.

В вопросе защиты водоемов от фосфатов Украина определенно движется в верном направлении. Однако большая ответственность также лежит и непосредственно на производителях и дистрибьюторах моющих средств и средств гигиены.

Только комплексный подход и взаимодействие бизнеса и правительства могут эффективно решить проблему загрязнения рек и озер Украины, а также приблизить законодательство и технологии производства к мировым стандартам.