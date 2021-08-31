Налоговая амнистия 2021: Минфин опубликовал инструкцию по добровольному декларированию

Министерство финансов Украины опубликовало инструкцию по проведению одноразового добровольного декларирования (налоговой амнистии).

Процедура будет проходить в течение года — с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022. Налоговая амнистия предусматривает однократное добровольное декларирование физическим лицом активов, размещенных на территории Украины или за границей, из которых на момент получения налоги были уплачены не в полном объеме или вообще не оплачены.

Налоговая амнистия 2021: кто может подать декларацию

Подавать декларацию могут физические лица-граждане Украины, в частности самозанятые лица, а также иностранцы, которые на момент получения активов имели гражданство Украины и которые были или являются налогоплательщиками.

Запрещено подавать декларацию:

несовершеннолетним и недееспособным лицам;

лицам, в отношении которых Украина ввела санкции;

тем, кто с 2005 года должен был проходить процедуру декларирования в соответствии с законодательством по предотвращению коррупции.

Объекты добровольной декларации:

Недвижимое имущество — земля, жилые и нежилые дома;

Движимое имущество — транспортные средства, ювелирные украшения, объекты искусства, драгоценные металлы и другие.

Валютные ценности — банковские металлы, которые не размещены на счетах, деньги в гривне или других иностранных валютах, кроме наличных, а также права денежной помощи.

Другие активы: паи, корпоративные и имущественные права, ценные бумаги или финансовые инструменты, права на получение дивидендов и тому подобное.

Не нужно декларировать такое имущество:

квартира в 120 кв. м;

дом до 240 кв. м;

недвижимость коммерческого назначения в 60 кв. м;

земельные участки в пределах нормы бесплатной передачи;

одно личное транспортное средство;

активы, общая стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.

Также не подлежат декларированию активы, в отношении которых ведется досудебное расследование или открыто производство. А также активы, которые человек получил в результате совершения уголовного преступления.

Нельзя декларировать материальные ценности, размещенные на территории страны-агрессора.

Налоговая амнистия 2021: ставки

Общая ставка сбора составляет 5%, для активов, размещенных за рубежом — 9%, а ставка для ОВГЗ — 2,5%.

Также оплатить единовременный налог можно будет в рассрочку — тремя равными платежами ежегодно. В таком случае возможные ставки в размере 6%, 11,5% и 3%.

Как подать декларацию

Подать добровольную разовую декларацию можно в онлайне — с помощью электронного кабинета плательщика.

Перед процедурой физическое лицо должно разместить средства в наличной форме в гривне или иностранной валюте на текущем банковском счете в банке Украины.