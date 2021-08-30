Укравтодор привлек $376 млн кредита на дорожные проекты Большой стройки

В субботу, 28 августа, Укравтодор и шесть украинских банков — Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Днепр, ПУМБ подписали договор консорциумного кредита объемом $376 млн.

Средства пойдут на строительство и обновление дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Кредит предоставляется под государственные гарантии сроком на 5 лет под 4,9% годовых.

— В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и т.д, — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Укрэксимбанк выступил в качестве банка-координатора с долей 45% от общего объема проекта консорциумного кредитования. По словам министра инфраструктуры, это беспрецедентный для страны случай и подтверждение того, что украинские банки готовы инвестировать средства в большие инфраструктурные проекты.

Александр Кубраков добавил, в прошлом году Укрэксимбанк стал одним из трех основных источников финансирования Большой стройки.

В этом году команда Укрэксимбанка открыла для Укравтодора новые финансовые возможности в рамках механизма консорциумного кредита. Государство может быстро получить необходимый объем средств, а банк — реальные возможности для инвестиций.

В июне 2021 года Укравтодор разместил еврооблигации Большой стройки на Лондонской фондовой бирже на сумму $700 млн в 6,25% на срок 7 лет.