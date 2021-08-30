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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Владислава Ткаченко |

Укравтодор залучив $376 млн кредиту на дорожні проекти Великого будівництва

Укравтодор

У суботу, 28 серпня, Укравтодор та шість українських банків – Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ підписали договір консорціумного кредиту обсягом $376 млн.

Кошти спрямують на будівництво й оновлення доріг у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Кредит надається під державні гарантії строком на 5 років під 4,9% річних.

– У найближчій перспективі ми розглядаємо варіанти подібного фінансування не лише для дорожньої та мостової інфраструктури, але й аеропортів, залізниці, морської та річкової інфраструктури тощо, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу проекту консорціумного кредитування. За словами міністра інфраструктури, це безпрецедентний для країни випадок і підтвердження того, що українські банки готові інвестувати кошти у великі інфраструктурні проекти.

Олександр Кубраков додав, що минулого року Укрексімбанк став одним із трьох основних джерел фінансування Великого будівництва.

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Цього року команда Укрексімбанку відкрила для Укравтодору нові фінансові можливості у рамках механізму консорціумного кредиту. Держава швидко може отримати необхідний обсяг коштів, а банк — реальні можливості для інвестицій.

У червні 2021 року Укравтодор розмістив єврооблігації Великого будівництва на Лондонській фондовій біржі на суму $700 млн під 6,25% на строк 7 років.

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