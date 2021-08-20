На Днепропетровщине пять болидов Эстония устроили автогонки на первом хайвее Украины Н-31 Днепр — Решетиловка.

Профессиональные гонщики преодолели 14-километровый участок и проверили качество покрытия трассы, которая строится в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает Укравтодор.

В автогонках приняли участие: многократный чемпион международных автогонок Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам Александр Медведченко, создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Гавриленко Владимир.

— Во время заезда пять профессиональных гонщиков на болидах Эстония Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 км/ч., сделали три круга по новой трассе. Вывод тест драйва — качество покрытия безупречно, — говорится в сообщении Службы.

Сейчас работы продолжаются на финишном отрезке магистрали Н -31 протяженностью 29,5 км. Специалисты работают на новом мосту через канал Днепр-Донбасс.

Трасса Днепр — Решетиловка станет первым украинским хайвеем, построенным за все время независимости. Это будет дорога первой категории с четырьмя полосами движения.

Болиды Формулы-3 протестовали трассу Большой стройки Днепр-Решетиловка / 2 фотографии

Автомагистраль проходит через Днепропетровскую и Полтавскую области. Ее общая протяженность составляет 137,5 км.

Новый хайвей станет кратчайшим путем и оптимальным маршрутом из Киева в Днепр. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 80 км. В Днепропетровской — 58 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.