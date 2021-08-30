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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Украина отказывается от приватизации облэнерго: их передадут в управление Минэнерго

Електроенергетика України

Правительство Украины и Фонд госимущества Украины до 31 августа должны исключить из перечня объектов большой и малой приватизации принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии (облэнерго). Их должны передать в управление Министерства энергетики.

Соответствующий указ №452 подписал президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны.

— Завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом, – отмечается в документе.

Отметим, ранее к приватизации готовили пакеты акций облэнерго Хмельницкого, Николаева, Харькова, Запорожья и Тернополя.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества отложил приватизацию шести облэнерго, которые находятся в собственности государства, и Одесского припортового завода. Сначала эти объекты планировали продать во втором полугодии 2021, но теперь дату запланировали на первое полугодие 2022 года.

Также в Украине есть список предприятий, не подлежащих приватизации. Сейчас в этом перечне 650 государственных объектов. Среди них — Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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